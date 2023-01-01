إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى درهم إماراتي

تحويل CVE إلى AED بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cve
٣٥٫٣٢ aed

1.00000 CVE = 0.03532 AED

متوسط سعر صرف السوق عند 8:41 UTC
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CVE إلى AED مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CVE → 0 AED
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8661.065388.55671.438211.663360.964818.202
1GBP1.1547311.2301102.2561.66071.920681.1140921.0179
1USD0.93870.812942183.12841.350051.56140.9057517.0863
1INR0.01129220.009779350.012029610.01624050.0187830.01089580.205541

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى درهم إماراتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AED في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى AED وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cape Verdean escudo

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 CVE0.03532 AED
5 CVE0.17662 AED
10 CVE0.35325 AED
20 CVE0.70650 AED
50 CVE1.76624 AED
100 CVE3.53248 AED
250 CVE8.83120 AED
500 CVE17.66240 AED
1000 CVE35.32480 AED
2000 CVE70.64960 AED
5000 CVE176.62400 AED
10000 CVE353.24800 AED
معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / اسكودو الرأس الأخضر
1 AED28.30870 CVE
5 AED141.54350 CVE
10 AED283.08700 CVE
20 AED566.17400 CVE
50 AED1415.43500 CVE
100 AED2830.87000 CVE
250 AED7077.17500 CVE
500 AED14154.35000 CVE
1000 AED28308.70000 CVE
2000 AED56617.40000 CVE
5000 AED141543.50000 CVE
10000 AED283087.00000 CVE