إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى فرنك سويسري

تحويل CVE إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cve
٨٫٧١ chf

1.00000 CVE = 0.00871 CHF

متوسط سعر صرف السوق عند 8:45 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

CVE إلى CHF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CVE → 0 CHF
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8661.0653588.56211.438331.663310.965318.2043
1GBP1.1547311.23015102.2621.660831.920611.1146721.0203
1USD0.938650.812909183.12961.35011.561280.906117.0876
1INR0.01129150.009778820.012029410.01624090.01878130.01089980.205554

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cape Verdean escudo

CVE إلى USD

CVE إلى EUR

CVE إلى GBP

CVE إلى INR

CVE إلى JPY

CVE إلى RUB

CVE إلى AUD

CVE إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / الفرنك السويسري
1 CVE0.00871 CHF
5 CVE0.04357 CHF
10 CVE0.08715 CHF
20 CVE0.17429 CHF
50 CVE0.43573 CHF
100 CVE0.87146 CHF
250 CVE2.17865 CHF
500 CVE4.35729 CHF
1000 CVE8.71459 CHF
2000 CVE17.42918 CHF
5000 CVE43.57295 CHF
10000 CVE87.14590 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / اسكودو الرأس الأخضر
1 CHF114.75000 CVE
5 CHF573.75000 CVE
10 CHF1147.50000 CVE
20 CHF2295.00000 CVE
50 CHF5737.50000 CVE
100 CHF11475.00000 CVE
250 CHF28687.50000 CVE
500 CHF57375.00000 CVE
1000 CHF114750.00000 CVE
2000 CHF229500.00000 CVE
5000 CHF573750.00000 CVE
10000 CHF1147500.00000 CVE