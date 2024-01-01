Cape Verde escudosundan İsviçre frangına

Reel döviz kuru ile CVE → CHF çevirin

1.000 cve
8,83 chf

1,000 CVE = 0,008834 CHF

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Cape Verde escudosundan İsviçre frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CVE ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CHF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CVE → CHF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kabo Verde escudosu için en iyi döviz çiftleri

CVE → USD

CVE → EUR

CVE → GBP

CVE → INR

CVE → JPY

CVE → RUB

CVE → AUD

CVE → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cape Verde Escudosu / İsviçre Frangı
1 CVE0,00883 CHF
5 CVE0,04417 CHF
10 CVE0,08834 CHF
20 CVE0,17669 CHF
50 CVE0,44172 CHF
100 CVE0,88344 CHF
250 CVE2,20860 CHF
500 CVE4,41719 CHF
1000 CVE8,83438 CHF
2000 CVE17,66876 CHF
5000 CVE44,17190 CHF
10000 CVE88,34380 CHF
Çevrim kurları İsviçre Frangı / Cape Verde Escudosu
1 CHF113,19400 CVE
5 CHF565,97000 CVE
10 CHF1.131,94000 CVE
20 CHF2.263,88000 CVE
50 CHF5.659,70000 CVE
100 CHF11.319,40000 CVE
250 CHF28.298,50000 CVE
500 CHF56.597,00000 CVE
1000 CHF113.194,00000 CVE
2000 CHF226.388,00000 CVE
5000 CHF565.970,00000 CVE
10000 CHF1.131.940,00000 CVE