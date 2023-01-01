إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى درام أرميني

تحويل CVE إلى AMD بسعر الصرف الحقيقي

1000 cve
3715.82 amd

1.00000 CVE = 3.71582 AMD

متوسط سعر صرف السوق عند 8:43 UTC
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CVE إلى AMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CVE → 0 AMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865951.0652588.5581.437981.663540.96518.2028
1GBP1.154811.23015102.2671.660581.921061.1143821.0206
1USD0.938750.812909183.13351.34991.561650.905917.0878
1INR0.0112920.009778360.012028810.01623770.01878480.01089690.205547

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى درام أرميني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى AMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / درام أرمينية
1 CVE3.71582 AMD
5 CVE18.57910 AMD
10 CVE37.15820 AMD
20 CVE74.31640 AMD
50 CVE185.79100 AMD
100 CVE371.58200 AMD
250 CVE928.95500 AMD
500 CVE1857.91000 AMD
1000 CVE3715.82000 AMD
2000 CVE7431.64000 AMD
5000 CVE18579.10000 AMD
10000 CVE37158.20000 AMD
معدلات التحويل درام أرمينية / اسكودو الرأس الأخضر
1 AMD0.26912 CVE
5 AMD1.34560 CVE
10 AMD2.69120 CVE
20 AMD5.38240 CVE
50 AMD13.45600 CVE
100 AMD26.91200 CVE
250 AMD67.28000 CVE
500 AMD134.56000 CVE
1000 AMD269.12000 CVE
2000 AMD538.24000 CVE
5000 AMD1345.60000 CVE
10000 AMD2691.20000 CVE