ألف إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى درام أرميني

تحويل CVE إلى AMD بسعر الصرف الحقيقي

1,000 cve
3,830.02 amd

Esc1.000 CVE = ֏3.830 AMD

Mid-market exchange rate at 18:09
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CVE إلى AMD مخطط التحويل

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8561.09391.7821.5021.660.94620.866
1 GBP1.16811.277107.161.7541.9381.10524.362
1 USD0.9150.783183.9421.3741.5180.86519.084
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.227

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى درام أرميني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى AMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / درام أرمينية
1 CVE٣٫٨٣٠٠٢ AMD
5 CVE١٩٫١٥٠١٠ AMD
10 CVE٣٨٫٣٠٠٢٠ AMD
20 CVE٧٦٫٦٠٠٤٠ AMD
50 CVE١٩١٫٥٠١٠٠ AMD
100 CVE٣٨٣٫٠٠٢٠٠ AMD
250 CVE٩٥٧٫٥٠٥٠٠ AMD
500 CVE١٬٩١٥٫٠١٠٠٠ AMD
1000 CVE٣٬٨٣٠٫٠٢٠٠٠ AMD
2000 CVE٧٬٦٦٠٫٠٤٠٠٠ AMD
5000 CVE١٩٬١٥٠٫١٠٠٠٠ AMD
10000 CVE٣٨٬٣٠٠٫٢٠٠٠٠ AMD
معدلات التحويل درام أرمينية / اسكودو الرأس الأخضر
1 AMD٠٫٢٦١١٠ CVE
5 AMD١٫٣٠٥٤٨ CVE
10 AMD٢٫٦١٠٩٥ CVE
20 AMD٥٫٢٢١٩٠ CVE
50 AMD١٣٫٠٥٤٧٥ CVE
100 AMD٢٦٫١٠٩٥٠ CVE
250 AMD٦٥٫٢٧٣٧٥ CVE
500 AMD١٣٠٫٥٤٧٥٠ CVE
1000 AMD٢٦١٫٠٩٥٠٠ CVE
2000 AMD٥٢٢٫١٩٠٠٠ CVE
5000 AMD١٬٣٠٥٫٤٧٥٠٠ CVE
10000 AMD٢٬٦١٠٫٩٥٠٠٠ CVE