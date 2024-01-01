5 إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى درام أرميني

تحويل CVE إلى AMD بسعر الصرف الحقيقي

5 cve
19.15 amd

Esc1.000 CVE = ֏3.830 AMD

Mid-market exchange rate at 18:10
تتبع سعر الصرف

لا يمكننا إرسال المال بين هذه العملات

نحن نعمل على ذلك. قم بالتسجيل للحصول على إشعار، وسوف نخبرك في أقرب وقت ممكن.

احصل على إشعار عند تشغيلنا

CVE إلى AMD مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8561.09391.7711.5021.6590.94620.862
1 GBP1.16811.277107.1611.7541.9381.10524.361
1 USD0.9150.783183.9361.3741.5180.86519.081
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.227

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى درام أرميني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى AMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cape Verdean escudos

CVE إلى USD

CVE إلى EUR

CVE إلى GBP

CVE إلى INR

CVE إلى JPY

CVE إلى RUB

CVE إلى AUD

CVE إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / درام أرمينية
1 CVE٣٫٨٣٠٢٣ AMD
5 CVE١٩٫١٥١١٥ AMD
10 CVE٣٨٫٣٠٢٣٠ AMD
20 CVE٧٦٫٦٠٤٦٠ AMD
50 CVE١٩١٫٥١١٥٠ AMD
100 CVE٣٨٣٫٠٢٣٠٠ AMD
250 CVE٩٥٧٫٥٥٧٥٠ AMD
500 CVE١٬٩١٥٫١١٥٠٠ AMD
1000 CVE٣٬٨٣٠٫٢٣٠٠٠ AMD
2000 CVE٧٬٦٦٠٫٤٦٠٠٠ AMD
5000 CVE١٩٬١٥١٫١٥٠٠٠ AMD
10000 CVE٣٨٬٣٠٢٫٣٠٠٠٠ AMD
معدلات التحويل درام أرمينية / اسكودو الرأس الأخضر
1 AMD٠٫٢٦١٠٨ CVE
5 AMD١٫٣٠٥٤١ CVE
10 AMD٢٫٦١٠٨١ CVE
20 AMD٥٫٢٢١٦٢ CVE
50 AMD١٣٫٠٥٤٠٥ CVE
100 AMD٢٦٫١٠٨١٠ CVE
250 AMD٦٥٫٢٧٠٢٥ CVE
500 AMD١٣٠٫٥٤٠٥٠ CVE
1000 AMD٢٦١٫٠٨١٠٠ CVE
2000 AMD٥٢٢٫١٦٢٠٠ CVE
5000 AMD١٬٣٠٥٫٤٠٥٠٠ CVE
10000 AMD٢٬٦١٠٫٨١٠٠٠ CVE