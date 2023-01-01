إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى دينار كويتي

تحويل CVE إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cve
٢٫٩٧٣ kwd

1.00000 CVE = 0.00297 KWD

متوسط سعر صرف السوق عند 8:49 UTC
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CVE إلى KWD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CVE → 0 KWD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865851.065688.57681.437971.662790.9662518.208
1GBP1.1549311.2306102.2921.660631.920261.1159621.0274
1USD0.938450.812612183.12391.349451.560430.9067517.0871
1INR0.01128960.009775910.012030210.01623420.01877230.01090840.205562

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cape Verdean escudo

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / Kuwaiti Dinar
1 CVE0.00297 KWD
5 CVE0.01486 KWD
10 CVE0.02973 KWD
20 CVE0.05945 KWD
50 CVE0.14863 KWD
100 CVE0.29725 KWD
250 CVE0.74313 KWD
500 CVE1.48627 KWD
1000 CVE2.97254 KWD
2000 CVE5.94508 KWD
5000 CVE14.86270 KWD
10000 CVE29.72540 KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / اسكودو الرأس الأخضر
1 KWD336.41300 CVE
5 KWD1682.06500 CVE
10 KWD3364.13000 CVE
20 KWD6728.26000 CVE
50 KWD16820.65000 CVE
100 KWD33641.30000 CVE
250 KWD84103.25000 CVE
500 KWD168206.50000 CVE
1000 KWD336413.00000 CVE
2000 KWD672826.00000 CVE
5000 KWD1682065.00000 CVE
10000 KWD3364130.00000 CVE