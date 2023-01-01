إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى دينار كويتي
تحويل CVE إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى دينار كويتي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Cape Verdean escudo
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / اسكودو الرأس الأخضر
|1 KWD
|336.41300 CVE
|5 KWD
|1682.06500 CVE
|10 KWD
|3364.13000 CVE
|20 KWD
|6728.26000 CVE
|50 KWD
|16820.65000 CVE
|100 KWD
|33641.30000 CVE
|250 KWD
|84103.25000 CVE
|500 KWD
|168206.50000 CVE
|1000 KWD
|336413.00000 CVE
|2000 KWD
|672826.00000 CVE
|5000 KWD
|1682065.00000 CVE
|10000 KWD
|3364130.00000 CVE