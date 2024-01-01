20 إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى دينار كويتي

تحويل CVE إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

20 cve
0.060 kwd

Esc1.000 CVE = ك0.003023 KWD

Mid-market exchange rate at 18:53
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CVE إلى KWD مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8561.09391.7461.5011.6590.94620.842
1 GBP1.16811.277107.171.7541.9381.10524.346
1 USD0.9150.783183.941.3741.5180.86619.068
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.227

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cape Verdean escudos

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / Kuwaiti Dinar
1 CVE٠٫٠٠٣٠٢ KWD
5 CVE٠٫٠١٥١٢ KWD
10 CVE٠٫٠٣٠٢٣ KWD
20 CVE٠٫٠٦٠٤٦ KWD
50 CVE٠٫١٥١١٦ KWD
100 CVE٠٫٣٠٢٣٢ KWD
250 CVE٠٫٧٥٥٧٩ KWD
500 CVE١٫٥١١٥٩ KWD
1000 CVE٣٫٠٢٣١٧ KWD
2000 CVE٦٫٠٤٦٣٤ KWD
5000 CVE١٥٫١١٥٨٥ KWD
10000 CVE٣٠٫٢٣١٧٠ KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / اسكودو الرأس الأخضر
1 KWD٣٣٠٫٧٧٩٠٠ CVE
5 KWD١٬٦٥٣٫٨٩٥٠٠ CVE
10 KWD٣٬٣٠٧٫٧٩٠٠٠ CVE
20 KWD٦٬٦١٥٫٥٨٠٠٠ CVE
50 KWD١٦٬٥٣٨٫٩٥٠٠٠ CVE
100 KWD٣٣٬٠٧٧٫٩٠٠٠٠ CVE
250 KWD٨٢٬٦٩٤٫٧٥٠٠٠ CVE
500 KWD١٦٥٬٣٨٩٫٥٠٠٠٠ CVE
1000 KWD٣٣٠٬٧٧٩٫٠٠٠٠٠ CVE
2000 KWD٦٦١٬٥٥٨٫٠٠٠٠٠ CVE
5000 KWD١٬٦٥٣٬٨٩٥٫٠٠٠٠٠ CVE
10000 KWD٣٬٣٠٧٬٧٩٠٫٠٠٠٠٠ CVE