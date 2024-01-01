Cape Verde escudosundan Kuveyt dinarına

Reel döviz kuru ile CVE → KWD çevirin

1.000 cve
2,978 kwd

1,000 CVE = 0,002978 KWD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Cape Verde escudosundan Kuveyt dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CVE ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CVE → KWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kabo Verde escudosu için en iyi döviz çiftleri

CVE → USD

CVE → EUR

CVE → GBP

CVE → INR

CVE → JPY

CVE → RUB

CVE → AUD

CVE → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cape Verde Escudosu / Kuveyt Dinarı
1 CVE0,00298 KWD
5 CVE0,01489 KWD
10 CVE0,02978 KWD
20 CVE0,05956 KWD
50 CVE0,14889 KWD
100 CVE0,29778 KWD
250 CVE0,74445 KWD
500 CVE1,48891 KWD
1000 CVE2,97781 KWD
2000 CVE5,95562 KWD
5000 CVE14,88905 KWD
10000 CVE29,77810 KWD
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Cape Verde Escudosu
1 KWD335,81800 CVE
5 KWD1.679,09000 CVE
10 KWD3.358,18000 CVE
20 KWD6.716,36000 CVE
50 KWD16.790,90000 CVE
100 KWD33.581,80000 CVE
250 KWD83.954,50000 CVE
500 KWD167.909,00000 CVE
1000 KWD335.818,00000 CVE
2000 KWD671.636,00000 CVE
5000 KWD1.679.090,00000 CVE
10000 KWD3.358.180,00000 CVE