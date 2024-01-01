250 Kuveyt dinarından Cape Verde escudosuna

Reel döviz kuru ile KWD → CVE çevirin

1.000ك KWD = 341.6Esc CVE

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KWD → CVE çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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CVE
1 KWD → CVESon 30 günSon 90 gün
Yüksek341.5790341.5790
Düşük330.9620324.0900
Ortalama335.0921329.8875
Değişim2.75%4.45%
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1 KWD → CVE istatistikleri

KWD → CVE kurunun performansı son 30 günde en yüksek 341.5790, en düşük 330.9620 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 335.0921 oldu. KWD → CVE kurundaki değişiklik 2.75 değerindeydi.

KWD → CVE kurunun performansı son 90 günde en yüksek 341.5790, en düşük 324.0900 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 329.8875 oldu. KWD → CVE kurundaki değişiklik 4.45 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKWD - CVE tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD184.43220.9488518.18981.547151.704741710.373.67295
1 INR0.011843810.01123810.2154370.01832420.020190620.25730.0435018
1 EUR1.053988.9831119.17021.630541.796621802.563.87092
1 ZAR0.05497594.641730.052164210.08505590.093719594.02910.201924

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kuveyt dinarından Cape Verde escudosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CVE seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → CVE kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Cape Verde Escudosu
1 KWD341.57900 CVE
5 KWD1707.89500 CVE
10 KWD3415.79000 CVE
20 KWD6831.58000 CVE
50 KWD17078.95000 CVE
100 KWD34157.90000 CVE
250 KWD85394.75000 CVE
500 KWD170789.50000 CVE
1000 KWD341579.00000 CVE
2000 KWD683158.00000 CVE
5000 KWD1707895.00000 CVE
10000 KWD3415790.00000 CVE
Çevrim kurları Cape Verde Escudosu / Kuveyt Dinarı
1 CVE0.00293 KWD
5 CVE0.01464 KWD
10 CVE0.02928 KWD
20 CVE0.05855 KWD
50 CVE0.14638 KWD
100 CVE0.29276 KWD
250 CVE0.73189 KWD
500 CVE1.46379 KWD
1000 CVE2.92758 KWD
2000 CVE5.85516 KWD
5000 CVE14.63790 KWD
10000 CVE29.27580 KWD