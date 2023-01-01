إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى بيزو أرجنتيني

تحويل CVE إلى ARS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cve
٣٬٣٦٦ ars

1.00000 CVE = 3.36600 ARS

متوسط سعر صرف السوق عند 8:41 UTC
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CVE إلى ARS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CVE → 0 ARS
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865951.0652588.5581.437981.663540.96518.2028
1GBP1.154811.23015102.2671.660581.921061.1143821.0206
1USD0.938750.812909183.13351.34991.561650.905917.0878
1INR0.0112920.009778360.012028810.01623770.01878480.01089690.205547

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى بيزو أرجنتيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ARS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى ARS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cape Verdean escudo

CVE إلى USD

CVE إلى EUR

CVE إلى GBP

CVE إلى INR

CVE إلى JPY

CVE إلى RUB

CVE إلى AUD

CVE إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / Argentine Peso
1 CVE3.36600 ARS
5 CVE16.83000 ARS
10 CVE33.66000 ARS
20 CVE67.32000 ARS
50 CVE168.30000 ARS
100 CVE336.60000 ARS
250 CVE841.50000 ARS
500 CVE1683.00000 ARS
1000 CVE3366.00000 ARS
2000 CVE6732.00000 ARS
5000 CVE16830.00000 ARS
10000 CVE33660.00000 ARS
معدلات التحويل Argentine Peso / اسكودو الرأس الأخضر
1 ARS0.29709 CVE
5 ARS1.48544 CVE
10 ARS2.97088 CVE
20 ARS5.94176 CVE
50 ARS14.85440 CVE
100 ARS29.70880 CVE
250 ARS74.27200 CVE
500 ARS148.54400 CVE
1000 ARS297.08800 CVE
2000 ARS594.17600 CVE
5000 ARS1485.44000 CVE
10000 ARS2970.88000 CVE