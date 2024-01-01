Cape Verde escudosundan Arjantin pesosuna

Reel döviz kuru ile CVE → ARS çevirin

1.000 cve
8.374,50 ars

1,000 CVE = 8,375 ARS

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Cape Verde escudosundan Arjantin pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CVE ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ARS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CVE → ARS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kabo Verde escudosu için en iyi döviz çiftleri

CVE → USD

CVE → EUR

CVE → GBP

CVE → INR

CVE → JPY

CVE → RUB

CVE → AUD

CVE → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cape Verde Escudosu / Arjantin Pesosu
1 CVE8,37450 ARS
5 CVE41,87250 ARS
10 CVE83,74500 ARS
20 CVE167,49000 ARS
50 CVE418,72500 ARS
100 CVE837,45000 ARS
250 CVE2.093,62500 ARS
500 CVE4.187,25000 ARS
1000 CVE8.374,50000 ARS
2000 CVE16.749,00000 ARS
5000 CVE41.872,50000 ARS
10000 CVE83.745,00000 ARS
Çevrim kurları Arjantin Pesosu / Cape Verde Escudosu
1 ARS0,11941 CVE
5 ARS0,59705 CVE
10 ARS1,19410 CVE
20 ARS2,38820 CVE
50 ARS5,97050 CVE
100 ARS11,94100 CVE
250 ARS29,85250 CVE
500 ARS59,70500 CVE
1000 ARS119,41000 CVE
2000 ARS238,82000 CVE
5000 ARS597,05000 CVE
10000 ARS1.194,10000 CVE