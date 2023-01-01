1 بيزو أرجنتيني إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

تحويل ARS إلى CVE بسعر الصرف الحقيقي

١ ars
٠٫٢٨ cve

1.00000 ARS = 0.28284 CVE

Mid-market exchange rate at 21:58
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85781.076389.79791.462051.636460.947118.6789
1 GBP1.1657711.25485104.6951.704591.907941.104121.7775
1 USD0.92910.796908183.4321.35841.520450.8799517.3547
1 INR0.01113610.009551590.011985810.01628150.01822380.01054690.20801

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CVE في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى CVE وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Argentine peso

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Argentine Peso / اسكودو الرأس الأخضر
1 ARS0.28284 CVE
5 ARS1.41417 CVE
10 ARS2.82835 CVE
20 ARS5.65670 CVE
50 ARS14.14175 CVE
100 ARS28.28350 CVE
250 ARS70.70875 CVE
500 ARS141.41750 CVE
1000 ARS282.83500 CVE
2000 ARS565.67000 CVE
5000 ARS1414.17500 CVE
10000 ARS2828.35000 CVE
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / Argentine Peso
1 CVE3.53563 ARS
5 CVE17.67815 ARS
10 CVE35.35630 ARS
20 CVE70.71260 ARS
50 CVE176.78150 ARS
100 CVE353.56300 ARS
250 CVE883.90750 ARS
500 CVE1767.81500 ARS
1000 CVE3535.63000 ARS
2000 CVE7071.26000 ARS
5000 CVE17678.15000 ARS
10000 CVE35356.30000 ARS