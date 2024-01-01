1 إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى بيزو أرجنتيني

تحويل CVE إلى ARS بسعر الصرف الحقيقي

1 cve
9.27 ars

Esc1.000 CVE = $9.267 ARS

Mid-market exchange rate at 18:10
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CVE إلى ARS مخطط التحويل

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8561.09391.7711.5021.6590.94620.862
1 GBP1.16811.277107.1611.7541.9381.10524.361
1 USD0.9150.783183.9361.3741.5180.86519.081
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.227

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى بيزو أرجنتيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ARS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى ARS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cape Verdean escudo

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / Argentine Peso
1 CVE٩٫٢٦٦٦٦ ARS
5 CVE٤٦٫٣٣٣٣٠ ARS
10 CVE٩٢٫٦٦٦٦٠ ARS
20 CVE١٨٥٫٣٣٣٢٠ ARS
50 CVE٤٦٣٫٣٣٣٠٠ ARS
100 CVE٩٢٦٫٦٦٦٠٠ ARS
250 CVE٢٬٣١٦٫٦٦٥٠٠ ARS
500 CVE٤٬٦٣٣٫٣٣٠٠٠ ARS
1000 CVE٩٬٢٦٦٫٦٦٠٠٠ ARS
2000 CVE١٨٬٥٣٣٫٣٢٠٠٠ ARS
5000 CVE٤٦٬٣٣٣٫٣٠٠٠٠ ARS
10000 CVE٩٢٬٦٦٦٫٦٠٠٠٠ ARS
معدلات التحويل Argentine Peso / اسكودو الرأس الأخضر
1 ARS٠٫١٠٧٩١ CVE
5 ARS٠٫٥٣٩٥٧ CVE
10 ARS١٫٠٧٩١٤ CVE
20 ARS٢٫١٥٨٢٨ CVE
50 ARS٥٫٣٩٥٧٠ CVE
100 ARS١٠٫٧٩١٤٠ CVE
250 ARS٢٦٫٩٧٨٥٠ CVE
500 ARS٥٣٫٩٥٧٠٠ CVE
1000 ARS١٠٧٫٩١٤٠٠ CVE
2000 ARS٢١٥٫٨٢٨٠٠ CVE
5000 ARS٥٣٩٫٥٧٠٠٠ CVE
10000 ARS١٬٠٧٩٫١٤٠٠٠ CVE