إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى تاكا بنغلاديشي

تحويل CVE إلى BDT بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cve
١٬٠٥٥٫٥٤ bdt

1.00000 CVE = 1.05554 BDT

متوسط سعر صرف السوق عند 8:41 UTC
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CVE إلى BDT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CVE → 0 BDT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865951.0652588.5581.437981.663540.96518.2028
1GBP1.154811.23015102.2671.660581.921061.1143821.0206
1USD0.938750.812909183.13351.34991.561650.905917.0878
1INR0.0112920.009778360.012028810.01623770.01878480.01089690.205547

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى تاكا بنغلاديشي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cape Verdean escudo

CVE إلى USD

CVE إلى EUR

CVE إلى GBP

CVE إلى INR

CVE إلى JPY

CVE إلى RUB

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / Bangladeshi Taka
1 CVE1.05554 BDT
5 CVE5.27770 BDT
10 CVE10.55540 BDT
20 CVE21.11080 BDT
50 CVE52.77700 BDT
100 CVE105.55400 BDT
250 CVE263.88500 BDT
500 CVE527.77000 BDT
1000 CVE1055.54000 BDT
2000 CVE2111.08000 BDT
5000 CVE5277.70000 BDT
10000 CVE10555.40000 BDT
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / اسكودو الرأس الأخضر
1 BDT0.94738 CVE
5 BDT4.73690 CVE
10 BDT9.47380 CVE
20 BDT18.94760 CVE
50 BDT47.36900 CVE
100 BDT94.73800 CVE
250 BDT236.84500 CVE
500 BDT473.69000 CVE
1000 BDT947.38000 CVE
2000 BDT1894.76000 CVE
5000 BDT4736.90000 CVE
10000 BDT9473.80000 CVE