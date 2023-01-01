إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى دينار أردني

تحويل CVE إلى JOD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cve
٦٫٨٢٠ jod

1.00000 CVE = 0.00682 JOD

متوسط سعر صرف السوق عند 8:47 UTC
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CVE إلى JOD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CVE → 0 JOD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865851.065688.57681.437971.662790.9662518.208
1GBP1.1549311.2306102.2921.660631.920261.1159621.0274
1USD0.938450.812612183.12391.349451.560430.9067517.0871
1INR0.01128960.009775910.012030210.01623420.01877230.01090840.205562

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى دينار أردني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JOD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى JOD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cape Verdean escudo

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / الدينار الأردني
1 CVE0.00682 JOD
5 CVE0.03410 JOD
10 CVE0.06820 JOD
20 CVE0.13641 JOD
50 CVE0.34101 JOD
100 CVE0.68203 JOD
250 CVE1.70507 JOD
500 CVE3.41013 JOD
1000 CVE6.82026 JOD
2000 CVE13.64052 JOD
5000 CVE34.10130 JOD
10000 CVE68.20260 JOD
معدلات التحويل الدينار الأردني / اسكودو الرأس الأخضر
1 JOD146.62200 CVE
5 JOD733.11000 CVE
10 JOD1466.22000 CVE
20 JOD2932.44000 CVE
50 JOD7331.10000 CVE
100 JOD14662.20000 CVE
250 JOD36655.50000 CVE
500 JOD73311.00000 CVE
1000 JOD146622.00000 CVE
2000 JOD293244.00000 CVE
5000 JOD733110.00000 CVE
10000 JOD1466220.00000 CVE