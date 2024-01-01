Cape Verde escudosundan Ürdün dinarına

Reel döviz kuru ile CVE → JOD çevirin

1.000 cve
6,850 jod

1,000 CVE = 0,006850 JOD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Cape Verde escudosundan Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CVE ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CVE → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kabo Verde escudosu için en iyi döviz çiftleri

CVE → USD

CVE → EUR

CVE → GBP

CVE → INR

CVE → JPY

CVE → RUB

CVE → AUD

CVE → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cape Verde Escudosu / Ürdün Dinarı
1 CVE0,00685 JOD
5 CVE0,03425 JOD
10 CVE0,06850 JOD
20 CVE0,13700 JOD
50 CVE0,34249 JOD
100 CVE0,68498 JOD
250 CVE1,71246 JOD
500 CVE3,42491 JOD
1000 CVE6,84982 JOD
2000 CVE13,69964 JOD
5000 CVE34,24910 JOD
10000 CVE68,49820 JOD
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Cape Verde Escudosu
1 JOD145,98900 CVE
5 JOD729,94500 CVE
10 JOD1.459,89000 CVE
20 JOD2.919,78000 CVE
50 JOD7.299,45000 CVE
100 JOD14.598,90000 CVE
250 JOD36.497,25000 CVE
500 JOD72.994,50000 CVE
1000 JOD145.989,00000 CVE
2000 JOD291.978,00000 CVE
5000 JOD729.945,00000 CVE
10000 JOD1.459.890,00000 CVE