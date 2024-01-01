1 إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى دينار أردني

تحويل CVE إلى JOD بسعر الصرف الحقيقي

1 cve
0.007 jod

Esc1.000 CVE = JD0.006997 JOD

Mid-market exchange rate at 18:48
تتبع سعر الصرف

لا يمكننا إرسال المال بين هذه العملات

نحن نعمل على ذلك. قم بالتسجيل للحصول على إشعار، وسوف نخبرك في أقرب وقت ممكن.

احصل على إشعار عند تشغيلنا

CVE إلى JOD مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8561.09391.7331.5011.6590.94620.843
1 GBP1.16811.276107.1451.7541.9381.10524.345
1 USD0.9150.783183.941.3741.5180.86619.072
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.227

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى دينار أردني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JOD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى JOD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cape Verdean escudo

CVE إلى USD

CVE إلى EUR

CVE إلى GBP

CVE إلى INR

CVE إلى JPY

CVE إلى RUB

CVE إلى AUD

CVE إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / الدينار الأردني
1 CVE٠٫٠٠٧٠٠ JOD
5 CVE٠٫٠٣٤٩٩ JOD
10 CVE٠٫٠٦٩٩٧ JOD
20 CVE٠٫١٣٩٩٤ JOD
50 CVE٠٫٣٤٩٨٥ JOD
100 CVE٠٫٦٩٩٧١ JOD
250 CVE١٫٧٤٩٢٧ JOD
500 CVE٣٫٤٩٨٥٣ JOD
1000 CVE٦٫٩٩٧٠٦ JOD
2000 CVE١٣٫٩٩٤١٢ JOD
5000 CVE٣٤٫٩٨٥٣٠ JOD
10000 CVE٦٩٫٩٧٠٦٠ JOD
معدلات التحويل الدينار الأردني / اسكودو الرأس الأخضر
1 JOD١٤٢٫٩١٧٠٠ CVE
5 JOD٧١٤٫٥٨٥٠٠ CVE
10 JOD١٬٤٢٩٫١٧٠٠٠ CVE
20 JOD٢٬٨٥٨٫٣٤٠٠٠ CVE
50 JOD٧٬١٤٥٫٨٥٠٠٠ CVE
100 JOD١٤٬٢٩١٫٧٠٠٠٠ CVE
250 JOD٣٥٬٧٢٩٫٢٥٠٠٠ CVE
500 JOD٧١٬٤٥٨٫٥٠٠٠٠ CVE
1000 JOD١٤٢٬٩١٧٫٠٠٠٠٠ CVE
2000 JOD٢٨٥٬٨٣٤٫٠٠٠٠٠ CVE
5000 JOD٧١٤٬٥٨٥٫٠٠٠٠٠ CVE
10000 JOD١٬٤٢٩٬١٧٠٫٠٠٠٠٠ CVE