5 دينار أردني إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

تحويل JOD إلى CVE بسعر الصرف الحقيقي

5 jod
735.12 cve

1.00000 JOD = 147.02400 CVE

متوسط سعر صرف السوق عند 18:02
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JOD إلى CVE مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 JOD → 0 CVE
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87161.0601588.16211.454151.678780.9458519.334
1GBP1.1473211.21635101.1521.668411.926131.0851922.1826
1USD0.943250.822132183.161.371651.583530.892218.237
1INR0.01134270.009886140.01202510.01649410.0190420.01072870.2193

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار أردني إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JOD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CVE في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JOD الحالي إلى CVE وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار أردني

JOD إلى USD

JOD إلى CAD

JOD إلى SGD

JOD إلى ZAR

JOD إلى EUR

JOD إلى GBP

JOD إلى AED

JOD إلى AUD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدينار الأردني / اسكودو الرأس الأخضر
1 JOD147.02400 CVE
5 JOD735.12000 CVE
10 JOD1470.24000 CVE
20 JOD2940.48000 CVE
50 JOD7351.20000 CVE
100 JOD14702.40000 CVE
250 JOD36756.00000 CVE
500 JOD73512.00000 CVE
1000 JOD147024.00000 CVE
2000 JOD294048.00000 CVE
5000 JOD735120.00000 CVE
10000 JOD1470240.00000 CVE
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / الدينار الأردني
1 CVE0.00680 JOD
5 CVE0.03401 JOD
10 CVE0.06802 JOD
20 CVE0.13603 JOD
50 CVE0.34008 JOD
100 CVE0.68016 JOD
250 CVE1.70041 JOD
500 CVE3.40082 JOD
1000 CVE6.80163 JOD
2000 CVE13.60326 JOD
5000 CVE34.00815 JOD
10000 CVE68.01630 JOD