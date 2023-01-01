إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى دولار سنغافوري
تحويل CVE إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى دولار سنغافوري
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Cape Verdean escudo
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل دولار سنغافورة / اسكودو الرأس الأخضر
|1 SGD
|76.01740 CVE
|5 SGD
|380.08700 CVE
|10 SGD
|760.17400 CVE
|20 SGD
|1520.34800 CVE
|50 SGD
|3800.87000 CVE
|100 SGD
|7601.74000 CVE
|250 SGD
|19004.35000 CVE
|500 SGD
|38008.70000 CVE
|1000 SGD
|76017.40000 CVE
|2000 SGD
|152034.80000 CVE
|5000 SGD
|380087.00000 CVE
|10000 SGD
|760174.00000 CVE