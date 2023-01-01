إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى دولار سنغافوري

تحويل CVE إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cve
١٣٫١٥ sgd

1.00000 CVE = 0.01315 SGD

متوسط سعر صرف السوق عند 8:54 UTC
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CVE إلى SGD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CVE → 0 SGD
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86611.065688.59131.438191.663310.966918.2203
1GBP1.154611.2304102.2921.660611.920551.1163821.0381
1USD0.938450.812744183.13751.349651.560910.9073517.0986
1INR0.01128780.00977590.012028310.01623390.01877510.01091380.205667

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / دولار سنغافورة
1 CVE0.01315 SGD
5 CVE0.06577 SGD
10 CVE0.13155 SGD
20 CVE0.26310 SGD
50 CVE0.65775 SGD
100 CVE1.31549 SGD
250 CVE3.28873 SGD
500 CVE6.57745 SGD
1000 CVE13.15490 SGD
2000 CVE26.30980 SGD
5000 CVE65.77450 SGD
10000 CVE131.54900 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / اسكودو الرأس الأخضر
1 SGD76.01740 CVE
5 SGD380.08700 CVE
10 SGD760.17400 CVE
20 SGD1520.34800 CVE
50 SGD3800.87000 CVE
100 SGD7601.74000 CVE
250 SGD19004.35000 CVE
500 SGD38008.70000 CVE
1000 SGD76017.40000 CVE
2000 SGD152034.80000 CVE
5000 SGD380087.00000 CVE
10000 SGD760174.00000 CVE