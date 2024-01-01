Cape Verde escudosundan Singapur dolarına

Reel döviz kuru ile CVE → SGD çevirin

1.000 cve
13,15 sgd

1,000 CVE = 0,01315 SGD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Cape Verde escudosundan Singapur dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CVE ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SGD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CVE → SGD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kabo Verde escudosu için en iyi döviz çiftleri

CVE → USD

CVE → EUR

CVE → GBP

CVE → INR

CVE → JPY

CVE → RUB

CVE → AUD

CVE → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cape Verde Escudosu / Singapur Doları
1 CVE0,01315 SGD
5 CVE0,06577 SGD
10 CVE0,13155 SGD
20 CVE0,26309 SGD
50 CVE0,65774 SGD
100 CVE1,31547 SGD
250 CVE3,28868 SGD
500 CVE6,57735 SGD
1000 CVE13,15470 SGD
2000 CVE26,30940 SGD
5000 CVE65,77350 SGD
10000 CVE131,54700 SGD
Çevrim kurları Singapur Doları / Cape Verde Escudosu
1 SGD76,01840 CVE
5 SGD380,09200 CVE
10 SGD760,18400 CVE
20 SGD1.520,36800 CVE
50 SGD3.800,92000 CVE
100 SGD7.601,84000 CVE
250 SGD19.004,60000 CVE
500 SGD38.009,20000 CVE
1000 SGD76.018,40000 CVE
2000 SGD152.036,80000 CVE
5000 SGD380.092,00000 CVE
10000 SGD760.184,00000 CVE