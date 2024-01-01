20 إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى دولار سنغافوري

تحويل CVE إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

20 cve
0.26 sgd

Esc1.000 CVE = S$0.01307 SGD

Mid-market exchange rate at 19:26
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CVE إلى SGD مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8561.09391.7521.5021.6590.94620.839
1 GBP1.16811.277107.1671.7541.9381.10424.34
1 USD0.9150.783183.9371.3741.5180.86519.064
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.227

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / دولار سنغافورة
1 CVE٠٫٠١٣٠٧ SGD
5 CVE٠٫٠٦٥٣٦ SGD
10 CVE٠٫١٣٠٧٢ SGD
20 CVE٠٫٢٦١٤٤ SGD
50 CVE٠٫٦٥٣٥٩ SGD
100 CVE١٫٣٠٧١٩ SGD
250 CVE٣٫٢٦٧٩٨ SGD
500 CVE٦٫٥٣٥٩٥ SGD
1000 CVE١٣٫٠٧١٩٠ SGD
2000 CVE٢٦٫١٤٣٨٠ SGD
5000 CVE٦٥٫٣٥٩٥٠ SGD
10000 CVE١٣٠٫٧١٩٠٠ SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / اسكودو الرأس الأخضر
1 SGD٧٦٫٤٩٩٨٠ CVE
5 SGD٣٨٢٫٤٩٩٠٠ CVE
10 SGD٧٦٤٫٩٩٨٠٠ CVE
20 SGD١٬٥٢٩٫٩٩٦٠٠ CVE
50 SGD٣٬٨٢٤٫٩٩٠٠٠ CVE
100 SGD٧٬٦٤٩٫٩٨٠٠٠ CVE
250 SGD١٩٬١٢٤٫٩٥٠٠٠ CVE
500 SGD٣٨٬٢٤٩٫٩٠٠٠٠ CVE
1000 SGD٧٦٬٤٩٩٫٨٠٠٠٠ CVE
2000 SGD١٥٢٬٩٩٩٫٦٠٠٠٠ CVE
5000 SGD٣٨٢٬٤٩٩٫٠٠٠٠٠ CVE
10000 SGD٧٦٤٬٩٩٨٫٠٠٠٠٠ CVE