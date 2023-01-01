إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى هريفنا أوكرانية

تحويل CVE إلى UAH بسعر الصرف الحقيقي

1000 cve
351.79 uah

1.00000 CVE = 0.35179 UAH

متوسط سعر صرف السوق عند 8:54 UTC
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CVE إلى UAH مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CVE → 0 UAH
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86611.065888.60531.438141.663490.96718.2248
1GBP1.154611.2306102.3061.660511.920711.116521.0428
1USD0.938250.812612183.1351.349351.560790.907317.0996
1INR0.0112860.00977460.012028610.01623080.01877420.01091360.205685

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى هريفنا أوكرانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UAH في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى UAH وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cape Verdean escudo

CVE إلى USD

CVE إلى EUR

CVE إلى GBP

CVE إلى INR

CVE إلى JPY

CVE إلى RUB

CVE إلى AUD

CVE إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / هريفنيا الأوكرانية
1 CVE0.35179 UAH
5 CVE1.75895 UAH
10 CVE3.51790 UAH
20 CVE7.03580 UAH
50 CVE17.58950 UAH
100 CVE35.17900 UAH
250 CVE87.94750 UAH
500 CVE175.89500 UAH
1000 CVE351.79000 UAH
2000 CVE703.58000 UAH
5000 CVE1758.95000 UAH
10000 CVE3517.90000 UAH
معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / اسكودو الرأس الأخضر
1 UAH2.84260 CVE
5 UAH14.21300 CVE
10 UAH28.42600 CVE
20 UAH56.85200 CVE
50 UAH142.13000 CVE
100 UAH284.26000 CVE
250 UAH710.65000 CVE
500 UAH1421.30000 CVE
1000 UAH2842.60000 CVE
2000 UAH5685.20000 CVE
5000 UAH14213.00000 CVE
10000 UAH28426.00000 CVE