50 إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى هريفنا أوكرانية

تحويل CVE إلى UAH بسعر الصرف الحقيقي

50 cve
20.21 uah

Esc1.000 CVE = ₴0.4043 UAH

Mid-market exchange rate at 19:37
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CVE إلى UAH مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8561.09391.7611.5021.660.94520.847
1 GBP1.16811.277107.1731.7541.9381.10424.349
1 USD0.9150.783183.9421.3741.5180.86519.071
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.227

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى هريفنا أوكرانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UAH في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى UAH وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cape Verdean escudos

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / هريفنيا الأوكرانية
1 CVE٠٫٤٠٤٢٥ UAH
5 CVE٢٫٠٢١٢٦ UAH
10 CVE٤٫٠٤٢٥٣ UAH
20 CVE٨٫٠٨٥٠٦ UAH
50 CVE٢٠٫٢١٢٦٥ UAH
100 CVE٤٠٫٤٢٥٣٠ UAH
250 CVE١٠١٫٠٦٣٢٥ UAH
500 CVE٢٠٢٫١٢٦٥٠ UAH
1000 CVE٤٠٤٫٢٥٣٠٠ UAH
2000 CVE٨٠٨٫٥٠٦٠٠ UAH
5000 CVE٢٬٠٢١٫٢٦٥٠٠ UAH
10000 CVE٤٬٠٤٢٫٥٣٠٠٠ UAH
معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / اسكودو الرأس الأخضر
1 UAH٢٫٤٧٣٧٠ CVE
5 UAH١٢٫٣٦٨٥٠ CVE
10 UAH٢٤٫٧٣٧٠٠ CVE
20 UAH٤٩٫٤٧٤٠٠ CVE
50 UAH١٢٣٫٦٨٥٠٠ CVE
100 UAH٢٤٧٫٣٧٠٠٠ CVE
250 UAH٦١٨٫٤٢٥٠٠ CVE
500 UAH١٬٢٣٦٫٨٥٠٠٠ CVE
1000 UAH٢٬٤٧٣٫٧٠٠٠٠ CVE
2000 UAH٤٬٩٤٧٫٤٠٠٠٠ CVE
5000 UAH١٢٬٣٦٨٫٥٠٠٠٠ CVE
10000 UAH٢٤٬٧٣٧٫٠٠٠٠٠ CVE