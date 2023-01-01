إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى سيدي غاني

تحويل CVE إلى GHS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cve
١٠٧٫٨١ ghs

1.00000 CVE = 0.10781 GHS

متوسط سعر صرف السوق عند 8:47 UTC
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CVE إلى GHS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CVE → 0 GHS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86611.065688.58871.438351.663050.965818.2079
1GBP1.154611.23035102.2851.660731.920171.1151121.023
1USD0.938450.812777183.1351.34981.560670.9062517.087
1INR0.01128810.009776590.012028610.01623620.01877270.01090090.205533

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى سيدي غاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GHS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى GHS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cape Verdean escudo

CVE إلى USD

CVE إلى EUR

CVE إلى GBP

CVE إلى INR

CVE إلى JPY

CVE إلى RUB

CVE إلى AUD

CVE إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / Ghanaian Cedi
1 CVE0.10781 GHS
5 CVE0.53907 GHS
10 CVE1.07814 GHS
20 CVE2.15628 GHS
50 CVE5.39070 GHS
100 CVE10.78140 GHS
250 CVE26.95350 GHS
500 CVE53.90700 GHS
1000 CVE107.81400 GHS
2000 CVE215.62800 GHS
5000 CVE539.07000 GHS
10000 CVE1078.14000 GHS
معدلات التحويل Ghanaian Cedi / اسكودو الرأس الأخضر
1 GHS9.27520 CVE
5 GHS46.37600 CVE
10 GHS92.75200 CVE
20 GHS185.50400 CVE
50 GHS463.76000 CVE
100 GHS927.52000 CVE
250 GHS2318.80000 CVE
500 GHS4637.60000 CVE
1000 GHS9275.20000 CVE
2000 GHS18550.40000 CVE
5000 GHS46376.00000 CVE
10000 GHS92752.00000 CVE