إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى فاتو فانواتي

تحويل CVE إلى VUV بسعر الصرف الحقيقي

1000 cve
1178 vuv

1.00000 CVE = 1.17787 VUV

متوسط سعر صرف السوق عند 8:54 UTC
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CVE إلى VUV مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CVE → 0 VUV
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86591.065588.5831.437791.66290.9665518.2223
1GBP1.1548711.2306102.3091.660571.920561.1162421.0458
1USD0.93850.812612183.13751.34941.560670.9071517.1021
1INR0.01128880.009774310.012028310.01623090.01877220.01091140.205709

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى فاتو فانواتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VUV في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى VUV وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cape Verdean escudo

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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