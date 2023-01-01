إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى ريال قطري

تحويل CVE إلى QAR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cve
٣٥٫٠٦ qar

1.00000 CVE = 0.03506 QAR

متوسط سعر صرف السوق عند 8:50 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

CVE إلى QAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CVE → 0 QAR
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86611.065588.57411.438111.663150.966718.2222
1GBP1.154611.23015102.2611.660331.920161.1161521.038
1USD0.93850.812909183.12911.34971.560910.907317.102
1INR0.011290.009778870.012029510.01623620.0187770.01091430.205728

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى ريال قطري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و QAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى QAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cape Verdean escudo

CVE إلى USD

CVE إلى EUR

CVE إلى GBP

CVE إلى INR

CVE إلى JPY

CVE إلى RUB

CVE إلى AUD

CVE إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / الريال القطري
1 CVE0.03506 QAR
5 CVE0.17529 QAR
10 CVE0.35059 QAR
20 CVE0.70117 QAR
50 CVE1.75293 QAR
100 CVE3.50587 QAR
250 CVE8.76468 QAR
500 CVE17.52935 QAR
1000 CVE35.05870 QAR
2000 CVE70.11740 QAR
5000 CVE175.29350 QAR
10000 CVE350.58700 QAR
معدلات التحويل الريال القطري / اسكودو الرأس الأخضر
1 QAR28.52360 CVE
5 QAR142.61800 CVE
10 QAR285.23600 CVE
20 QAR570.47200 CVE
50 QAR1426.18000 CVE
100 QAR2852.36000 CVE
250 QAR7130.90000 CVE
500 QAR14261.80000 CVE
1000 QAR28523.60000 CVE
2000 QAR57047.20000 CVE
5000 QAR142618.00000 CVE
10000 QAR285236.00000 CVE