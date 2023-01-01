ألف ريال قطري إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

تحويل QAR إلى CVE بسعر الصرف الحقيقي

1000 qar
28247.20 cve

1.00000 QAR = 28.24720 CVE

Mid-market exchange rate at 10:50
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8661.075289.47011.466951.652120.963918.7884
1GBP1.1547311.2416103.3171.693981.907811.1130521.6961
1USD0.930.805412183.21251.364351.536570.896517.4743
1INR0.01117690.009678980.012017410.0163960.01846560.01077360.209996

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال قطري إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار QAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CVE في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل QAR الحالي إلى CVE وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Qatari rials

QAR إلى USD

QAR إلى INR

QAR إلى CAD

QAR إلى PKR

QAR إلى GBP

QAR إلى EUR

QAR إلى NGN

QAR إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال القطري / اسكودو الرأس الأخضر
1 QAR28.24720 CVE
5 QAR141.23600 CVE
10 QAR282.47200 CVE
20 QAR564.94400 CVE
50 QAR1412.36000 CVE
100 QAR2824.72000 CVE
250 QAR7061.80000 CVE
500 QAR14123.60000 CVE
1000 QAR28247.20000 CVE
2000 QAR56494.40000 CVE
5000 QAR141236.00000 CVE
10000 QAR282472.00000 CVE
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / الريال القطري
1 CVE0.03540 QAR
5 CVE0.17701 QAR
10 CVE0.35402 QAR
20 CVE0.70803 QAR
50 CVE1.77009 QAR
100 CVE3.54017 QAR
250 CVE8.85042 QAR
500 CVE17.70085 QAR
1000 CVE35.40170 QAR
2000 CVE70.80340 QAR
5000 CVE177.00850 QAR
10000 CVE354.01700 QAR