5000 ريال قطري إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

تحويل QAR إلى CVE بسعر الصرف الحقيقي

5000 qar
141256.50 cve

1.00000 QAR = 28.25130 CVE

Mid-market exchange rate at 10:51
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865851.0750589.45761.466741.651890.9637518.7822
1GBP1.1549311.2416103.3171.693981.907811.1130721.692
1USD0.93020.805412183.21251.364351.536570.896517.471
1INR0.01117850.009678980.012017410.0163960.01846560.01077360.209956

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال قطري إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار QAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CVE في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل QAR الحالي إلى CVE وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Qatari rials

QAR إلى USD

QAR إلى INR

QAR إلى CAD

QAR إلى PKR

QAR إلى GBP

QAR إلى EUR

QAR إلى NGN

QAR إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال القطري / اسكودو الرأس الأخضر
1 QAR28.25130 CVE
5 QAR141.25650 CVE
10 QAR282.51300 CVE
20 QAR565.02600 CVE
50 QAR1412.56500 CVE
100 QAR2825.13000 CVE
250 QAR7062.82500 CVE
500 QAR14125.65000 CVE
1000 QAR28251.30000 CVE
2000 QAR56502.60000 CVE
5000 QAR141256.50000 CVE
10000 QAR282513.00000 CVE
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / الريال القطري
1 CVE0.03540 QAR
5 CVE0.17698 QAR
10 CVE0.35397 QAR
20 CVE0.70793 QAR
50 CVE1.76983 QAR
100 CVE3.53966 QAR
250 CVE8.84915 QAR
500 CVE17.69830 QAR
1000 CVE35.39660 QAR
2000 CVE70.79320 QAR
5000 CVE176.98300 QAR
10000 CVE353.96600 QAR