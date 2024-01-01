5 إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى ريال قطري

تحويل CVE إلى QAR بسعر الصرف الحقيقي

5 cve
0.18 qar

Esc1.000 CVE = QR0.03600 QAR

Mid-market exchange rate at 19:17
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CVE إلى QAR مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8561.09391.761.5021.660.94620.853
1 GBP1.16811.277107.1661.7541.9381.10424.354
1 USD0.9150.783183.9371.3741.5180.86519.075
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.227

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى ريال قطري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و QAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى QAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cape Verdean escudos

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / الريال القطري
1 CVE٠٫٠٣٦٠٠ QAR
5 CVE٠٫١٧٩٩٩ QAR
10 CVE٠٫٣٥٩٩٩ QAR
20 CVE٠٫٧١٩٩٧ QAR
50 CVE١٫٧٩٩٩٤ QAR
100 CVE٣٫٥٩٩٨٧ QAR
250 CVE٨٫٩٩٩٦٨ QAR
500 CVE١٧٫٩٩٩٣٥ QAR
1000 CVE٣٥٫٩٩٨٧٠ QAR
2000 CVE٧١٫٩٩٧٤٠ QAR
5000 CVE١٧٩٫٩٩٣٥٠ QAR
10000 CVE٣٥٩٫٩٨٧٠٠ QAR
معدلات التحويل الريال القطري / اسكودو الرأس الأخضر
1 QAR٢٧٫٧٧٨٨٠ CVE
5 QAR١٣٨٫٨٩٤٠٠ CVE
10 QAR٢٧٧٫٧٨٨٠٠ CVE
20 QAR٥٥٥٫٥٧٦٠٠ CVE
50 QAR١٬٣٨٨٫٩٤٠٠٠ CVE
100 QAR٢٬٧٧٧٫٨٨٠٠٠ CVE
250 QAR٦٬٩٤٤٫٧٠٠٠٠ CVE
500 QAR١٣٬٨٨٩٫٤٠٠٠٠ CVE
1000 QAR٢٧٬٧٧٨٫٨٠٠٠٠ CVE
2000 QAR٥٥٬٥٥٧٫٦٠٠٠٠ CVE
5000 QAR١٣٨٬٨٩٤٫٠٠٠٠٠ CVE
10000 QAR٢٧٧٬٧٨٨٫٠٠٠٠٠ CVE