1 ريال قطري إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر
تحويل QAR إلى CVE بسعر الصرف الحقيقي
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حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل ريال قطري إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار QAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CVE في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل QAR الحالي إلى CVE وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Qatari rial
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل الريال القطري / اسكودو الرأس الأخضر
|1 QAR
|28.24720 CVE
|5 QAR
|141.23600 CVE
|10 QAR
|282.47200 CVE
|20 QAR
|564.94400 CVE
|50 QAR
|1412.36000 CVE
|100 QAR
|2824.72000 CVE
|250 QAR
|7061.80000 CVE
|500 QAR
|14123.60000 CVE
|1000 QAR
|28247.20000 CVE
|2000 QAR
|56494.40000 CVE
|5000 QAR
|141236.00000 CVE
|10000 QAR
|282472.00000 CVE