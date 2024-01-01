Cape Verde escudosundan Katar riyaline

Reel döviz kuru ile CVE → QAR çevirin

1.000 cve
35,23 qar

1,000 CVE = 0,03523 QAR

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Cape Verde escudosundan Katar riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CVE ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak QAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CVE → QAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kabo Verde escudosu için en iyi döviz çiftleri

CVE → USD

CVE → EUR

CVE → GBP

CVE → INR

CVE → JPY

CVE → RUB

CVE → AUD

CVE → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cape Verde Escudosu / Katar Riyali
1 CVE0,03523 QAR
5 CVE0,17615 QAR
10 CVE0,35230 QAR
20 CVE0,70460 QAR
50 CVE1,76149 QAR
100 CVE3,52298 QAR
250 CVE8,80745 QAR
500 CVE17,61490 QAR
1000 CVE35,22980 QAR
2000 CVE70,45960 QAR
5000 CVE176,14900 QAR
10000 CVE352,29800 QAR
Çevrim kurları Katar Riyali / Cape Verde Escudosu
1 QAR28,38510 CVE
5 QAR141,92550 CVE
10 QAR283,85100 CVE
20 QAR567,70200 CVE
50 QAR1.419,25500 CVE
100 QAR2.838,51000 CVE
250 QAR7.096,27500 CVE
500 QAR14.192,55000 CVE
1000 QAR28.385,10000 CVE
2000 QAR56.770,20000 CVE
5000 QAR141.925,50000 CVE
10000 QAR283.851,00000 CVE