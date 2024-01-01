2.000 Katar riyalinden Cape Verde escudosuna

Reel döviz kuru ile QAR → CVE çevirin

1,000QR QAR = 28,69Esc CVE

18:45 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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QAR → CVE çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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CVE
1 QAR → CVESon 30 günSon 90 gün
Yüksek28,817528,8175
Düşük27,806427,1546
Ortalama28,220127,7042
Değişim2.66%5.09%
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1 QAR → CVE istatistikleri

QAR → CVE kurunun performansı son 30 günde en yüksek 28,8175, en düşük 27,8064 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 28,2201 oldu. QAR → CVE kurundaki değişiklik 2.66 değerindeydi.

QAR → CVE kurunun performansı son 90 günde en yüksek 28,8175, en düşük 27,1546 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 27,7042 oldu. QAR → CVE kurundaki değişiklik 5.09 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiQAR - CVE tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD184,4141,401277,950,7890,9441.720,281,538
1 INR0,01210,0173,2930,0090,01120,3790,018
1 CAD0,71460,2331198,330,5630,6741.227,51,097
1 PKR0,0040,3040,00510,0030,0036,1890,006

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Katar riyalinden Cape Verde escudosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CVE seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → CVE kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

QAR → INR

QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Cape Verde Escudosu
1 QAR28,69160 CVE
5 QAR143,45800 CVE
10 QAR286,91600 CVE
20 QAR573,83200 CVE
50 QAR1.434,58000 CVE
100 QAR2.869,16000 CVE
250 QAR7.172,90000 CVE
500 QAR14.345,80000 CVE
1000 QAR28.691,60000 CVE
2000 QAR57.383,20000 CVE
5000 QAR143.458,00000 CVE
10000 QAR286.916,00000 CVE
Çevrim kurları Cape Verde Escudosu / Katar Riyali
1 CVE0,03485 QAR
5 CVE0,17427 QAR
10 CVE0,34853 QAR
20 CVE0,69707 QAR
50 CVE1,74267 QAR
100 CVE3,48534 QAR
250 CVE8,71335 QAR
500 CVE17,42670 QAR
1000 CVE34,85340 QAR
2000 CVE69,70680 QAR
5000 CVE174,26700 QAR
10000 CVE348,53400 QAR