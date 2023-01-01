إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى فرنك جيبوتي

تحويل CVE إلى DJF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cve
١٬٧١٢ djf

1.00000 CVE = 1.71243 DJF

متوسط سعر صرف السوق عند 8:44 UTC
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CVE إلى DJF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CVE → 0 DJF
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86621.065688.5861.438451.663440.965518.2082
1GBP1.1544711.23025102.2741.660711.920471.1146421.0217
1USD0.938450.812843183.13251.34991.561040.9060517.0873
1INR0.01128850.009777680.01202910.01623790.01877770.01089890.205543

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى فرنك جيبوتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DJF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى DJF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cape Verdean escudo

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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