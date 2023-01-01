إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى ريال برازيلي

تحويل CVE إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cve
٤٦٫٩٤ brl

1.00000 CVE = 0.04694 BRL

متوسط سعر صرف السوق عند 8:41 UTC
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CVE إلى BRL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CVE → 0 BRL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8661.0653588.55371.438221.663440.965218.2047
1GBP1.1547311.2302102.2561.660771.920841.1145521.0217
1USD0.93870.812876183.12171.351.56140.9057517.088
1INR0.01129260.009779350.012030610.01624120.01878450.01089670.205578

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cape Verdean escudo

CVE إلى USD

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CVE إلى GBP

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CVE إلى JPY

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / الريال البرازيلي
1 CVE0.04694 BRL
5 CVE0.23468 BRL
10 CVE0.46936 BRL
20 CVE0.93873 BRL
50 CVE2.34681 BRL
100 CVE4.69363 BRL
250 CVE11.73408 BRL
500 CVE23.46815 BRL
1000 CVE46.93630 BRL
2000 CVE93.87260 BRL
5000 CVE234.68150 BRL
10000 CVE469.36300 BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / اسكودو الرأس الأخضر
1 BRL21.30550 CVE
5 BRL106.52750 CVE
10 BRL213.05500 CVE
20 BRL426.11000 CVE
50 BRL1065.27500 CVE
100 BRL2130.55000 CVE
250 BRL5326.37500 CVE
500 BRL10652.75000 CVE
1000 BRL21305.50000 CVE
2000 BRL42611.00000 CVE
5000 BRL106527.50000 CVE
10000 BRL213055.00000 CVE