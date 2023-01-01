إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى زلوتي بولندي

تحويل CVE إلى PLN بسعر الصرف الحقيقي

1000 cve
41.71 pln

1.00000 CVE = 0.04171 PLN

متوسط سعر صرف السوق عند 8:53 UTC
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CVE إلى PLN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CVE → 0 PLN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86611.065588.57411.438111.663150.966718.2222
1GBP1.154611.23015102.2611.660331.920161.1161521.038
1USD0.93850.812909183.12911.34971.560910.907317.102
1INR0.011290.009778870.012029510.01623620.0187770.01091430.205728

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى زلوتي بولندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PLN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى PLN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cape Verdean escudo

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CVE إلى GBP

CVE إلى INR

CVE إلى JPY

CVE إلى RUB

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / الزلوتي البولندي
1 CVE0.04171 PLN
5 CVE0.20855 PLN
10 CVE0.41710 PLN
20 CVE0.83419 PLN
50 CVE2.08548 PLN
100 CVE4.17096 PLN
250 CVE10.42740 PLN
500 CVE20.85480 PLN
1000 CVE41.70960 PLN
2000 CVE83.41920 PLN
5000 CVE208.54800 PLN
10000 CVE417.09600 PLN
معدلات التحويل الزلوتي البولندي / اسكودو الرأس الأخضر
1 PLN23.97530 CVE
5 PLN119.87650 CVE
10 PLN239.75300 CVE
20 PLN479.50600 CVE
50 PLN1198.76500 CVE
100 PLN2397.53000 CVE
250 PLN5993.82500 CVE
500 PLN11987.65000 CVE
1000 PLN23975.30000 CVE
2000 PLN47950.60000 CVE
5000 PLN119876.50000 CVE
10000 PLN239753.00000 CVE