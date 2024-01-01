1 إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى زلوتي بولندي

تحويل CVE إلى PLN بسعر الصرف الحقيقي

1 cve
0.04 pln

Esc1.000 CVE = zł0.03886 PLN

Mid-market exchange rate at 19:17
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CVE إلى PLN مخطط التحويل

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8561.09391.7621.5021.6590.94520.852
1 GBP1.16811.277107.1741.7541.9381.10424.354
1 USD0.9150.783183.9431.3741.5180.86519.075
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.227

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى زلوتي بولندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PLN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى PLN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / الزلوتي البولندي
1 CVE٠٫٠٣٨٨٦ PLN
5 CVE٠٫١٩٤٣١ PLN
10 CVE٠٫٣٨٨٦٢ PLN
20 CVE٠٫٧٧٧٢٤ PLN
50 CVE١٫٩٤٣٠٩ PLN
100 CVE٣٫٨٨٦١٩ PLN
250 CVE٩٫٧١٥٤٨ PLN
500 CVE١٩٫٤٣٠٩٥ PLN
1000 CVE٣٨٫٨٦١٩٠ PLN
2000 CVE٧٧٫٧٢٣٨٠ PLN
5000 CVE١٩٤٫٣٠٩٥٠ PLN
10000 CVE٣٨٨٫٦١٩٠٠ PLN
معدلات التحويل الزلوتي البولندي / اسكودو الرأس الأخضر
1 PLN٢٥٫٧٣٢١٠ CVE
5 PLN١٢٨٫٦٦٠٥٠ CVE
10 PLN٢٥٧٫٣٢١٠٠ CVE
20 PLN٥١٤٫٦٤٢٠٠ CVE
50 PLN١٬٢٨٦٫٦٠٥٠٠ CVE
100 PLN٢٬٥٧٣٫٢١٠٠٠ CVE
250 PLN٦٬٤٣٣٫٠٢٥٠٠ CVE
500 PLN١٢٬٨٦٦٫٠٥٠٠٠ CVE
1000 PLN٢٥٬٧٣٢٫١٠٠٠٠ CVE
2000 PLN٥١٬٤٦٤٫٢٠٠٠٠ CVE
5000 PLN١٢٨٬٦٦٠٫٥٠٠٠٠ CVE
10000 PLN٢٥٧٬٣٢١٫٠٠٠٠٠ CVE