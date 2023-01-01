إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى جنيه سانت هيليني

تحويل CVE إلى SHP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cve
٧٫٧٧ shp

1.00000 CVE = 0.00777 SHP

متوسط سعر صرف السوق عند 8:54 UTC
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CVE إلى SHP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CVE → 0 SHP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86611.065688.58711.438081.663440.9668518.2284
1GBP1.154611.23035102.2831.660421.920621.1163321.0466
1USD0.938450.812777183.13351.349551.561040.907417.1062
1INR0.01128830.009776770.012028810.01623350.01877750.0109150.205768

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى جنيه سانت هيليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى SHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cape Verdean escudo

CVE إلى USD

CVE إلى EUR

CVE إلى GBP

CVE إلى INR

CVE إلى JPY

CVE إلى RUB

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / جنيه سانت هيلانة
1 CVE0.00777 SHP
5 CVE0.03885 SHP
10 CVE0.07771 SHP
20 CVE0.15541 SHP
50 CVE0.38853 SHP
100 CVE0.77706 SHP
250 CVE1.94265 SHP
500 CVE3.88530 SHP
1000 CVE7.77061 SHP
2000 CVE15.54122 SHP
5000 CVE38.85305 SHP
10000 CVE77.70610 SHP
معدلات التحويل جنيه سانت هيلانة / اسكودو الرأس الأخضر
1 SHP128.69000 CVE
5 SHP643.45000 CVE
10 SHP1286.90000 CVE
20 SHP2573.80000 CVE
50 SHP6434.50000 CVE
100 SHP12869.00000 CVE
250 SHP32172.50000 CVE
500 SHP64345.00000 CVE
1000 SHP128690.00000 CVE
2000 SHP257380.00000 CVE
5000 SHP643450.00000 CVE
10000 SHP1286900.00000 CVE