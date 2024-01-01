1 إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى جنيه سانت هيليني

تحويل CVE إلى SHP بسعر الصرف الحقيقي

1 cve
0.01 shp

Esc1.000 CVE = £0.007732 SHP

Mid-market exchange rate at 19:27
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CVE إلى SHP مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8561.09391.7521.5021.6590.94620.84
1 GBP1.16811.277107.1671.7541.9381.10424.341
1 USD0.9150.783183.9371.3741.5180.86519.065
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.227

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى جنيه سانت هيليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى SHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cape Verdean escudo

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / جنيه سانت هيلانة
1 CVE٠٫٠٠٧٧٣ SHP
5 CVE٠٫٠٣٨٦٦ SHP
10 CVE٠٫٠٧٧٣٢ SHP
20 CVE٠٫١٥٤٦٤ SHP
50 CVE٠٫٣٨٦٥٩ SHP
100 CVE٠٫٧٧٣١٨ SHP
250 CVE١٫٩٣٢٩٥ SHP
500 CVE٣٫٨٦٥٩٠ SHP
1000 CVE٧٫٧٣١٨٠ SHP
2000 CVE١٥٫٤٦٣٦٠ SHP
5000 CVE٣٨٫٦٥٩٠٠ SHP
10000 CVE٧٧٫٣١٨٠٠ SHP
معدلات التحويل جنيه سانت هيلانة / اسكودو الرأس الأخضر
1 SHP١٢٩٫٣٣٦٠٠ CVE
5 SHP٦٤٦٫٦٨٠٠٠ CVE
10 SHP١٬٢٩٣٫٣٦٠٠٠ CVE
20 SHP٢٬٥٨٦٫٧٢٠٠٠ CVE
50 SHP٦٬٤٦٦٫٨٠٠٠٠ CVE
100 SHP١٢٬٩٣٣٫٦٠٠٠٠ CVE
250 SHP٣٢٬٣٣٤٫٠٠٠٠٠ CVE
500 SHP٦٤٬٦٦٨٫٠٠٠٠٠ CVE
1000 SHP١٢٩٬٣٣٦٫٠٠٠٠٠ CVE
2000 SHP٢٥٨٬٦٧٢٫٠٠٠٠٠ CVE
5000 SHP٦٤٦٬٦٨٠٫٠٠٠٠٠ CVE
10000 SHP١٬٢٩٣٬٣٦٠٫٠٠٠٠٠ CVE