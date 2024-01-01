Cape Verde escudosundan Saint Helena pounduna

Reel döviz kuru ile CVE → SHP çevirin

1.000 cve
7,76 shp

1,000 CVE = 0,007761 SHP

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Cape Verde escudosundan Saint Helena pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CVE ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CVE → SHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kabo Verde escudosu için en iyi döviz çiftleri

CVE → USD

CVE → EUR

CVE → GBP

CVE → INR

CVE → JPY

CVE → RUB

CVE → AUD

CVE → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cape Verde Escudosu / Saint Helena Poundu
1 CVE0,00776 SHP
5 CVE0,03880 SHP
10 CVE0,07761 SHP
20 CVE0,15521 SHP
50 CVE0,38803 SHP
100 CVE0,77606 SHP
250 CVE1,94015 SHP
500 CVE3,88030 SHP
1000 CVE7,76059 SHP
2000 CVE15,52118 SHP
5000 CVE38,80295 SHP
10000 CVE77,60590 SHP
Çevrim kurları Saint Helena Poundu / Cape Verde Escudosu
1 SHP128,85600 CVE
5 SHP644,28000 CVE
10 SHP1.288,56000 CVE
20 SHP2.577,12000 CVE
50 SHP6.442,80000 CVE
100 SHP12.885,60000 CVE
250 SHP32.214,00000 CVE
500 SHP64.428,00000 CVE
1000 SHP128.856,00000 CVE
2000 SHP257.712,00000 CVE
5000 SHP644.280,00000 CVE
10000 SHP1.288.560,00000 CVE