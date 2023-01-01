إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى روبية إندونيسية

تحويل CVE إلى IDR بسعر الصرف الحقيقي

1000 cve
147901 idr

1.00000 CVE = 147.90100 IDR

متوسط سعر صرف السوق عند 8:47 UTC
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CVE إلى IDR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CVE → 0 IDR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865951.065588.57591.438111.662770.966218.2058
1GBP1.154811.2304102.2841.660671.92011.1157721.0234
1USD0.938550.812744183.13081.34971.560550.906817.0866
1INR0.01128980.009776690.012029210.01623590.01877220.01090810.205539

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى روبية إندونيسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IDR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى IDR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cape Verdean escudo

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CVE إلى GBP

CVE إلى INR

CVE إلى JPY

CVE إلى RUB

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CVE إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / الروبية الإندونيسية
1 CVE147.90100 IDR
5 CVE739.50500 IDR
10 CVE1479.01000 IDR
20 CVE2958.02000 IDR
50 CVE7395.05000 IDR
100 CVE14790.10000 IDR
250 CVE36975.25000 IDR
500 CVE73950.50000 IDR
1000 CVE147901.00000 IDR
2000 CVE295802.00000 IDR
5000 CVE739505.00000 IDR
10000 CVE1479010.00000 IDR
معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / اسكودو الرأس الأخضر
1 IDR0.00676 CVE
5 IDR0.03381 CVE
10 IDR0.06761 CVE
20 IDR0.13523 CVE
50 IDR0.33807 CVE
100 IDR0.67613 CVE
250 IDR1.69032 CVE
500 IDR3.38065 CVE
1000 IDR6.76130 CVE
2000 IDR13.52260 CVE
5000 IDR33.80650 CVE
10000 IDR67.61300 CVE