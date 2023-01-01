إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى روبية إندونيسية
تحويل CVE إلى IDR بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى روبية إندونيسية
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IDR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى IDR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Cape Verdean escudo
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / الروبية الإندونيسية
|1 CVE
|147.90100 IDR
|5 CVE
|739.50500 IDR
|10 CVE
|1479.01000 IDR
|20 CVE
|2958.02000 IDR
|50 CVE
|7395.05000 IDR
|100 CVE
|14790.10000 IDR
|250 CVE
|36975.25000 IDR
|500 CVE
|73950.50000 IDR
|1000 CVE
|147901.00000 IDR
|2000 CVE
|295802.00000 IDR
|5000 CVE
|739505.00000 IDR
|10000 CVE
|1479010.00000 IDR