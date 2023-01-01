إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى كرونة سويدية

تحويل CVE إلى SEK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cve
١٠٧٫٥٨ sek

1.00000 CVE = 0.10758 SEK

متوسط سعر صرف السوق عند 8:54 UTC
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CVE إلى SEK مخطط التحويل

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86611.065688.59131.438191.663310.966918.2203
1GBP1.154611.2304102.2921.660611.920551.1163821.0381
1USD0.938450.812744183.13751.349651.560910.9073517.0986
1INR0.01128780.00977590.012028310.01623390.01877510.01091380.205667

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى كرونة سويدية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SEK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى SEK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cape Verdean escudo

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / الكرونا السويدية
1 CVE0.10758 SEK
5 CVE0.53792 SEK
10 CVE1.07583 SEK
20 CVE2.15166 SEK
50 CVE5.37915 SEK
100 CVE10.75830 SEK
250 CVE26.89575 SEK
500 CVE53.79150 SEK
1000 CVE107.58300 SEK
2000 CVE215.16600 SEK
5000 CVE537.91500 SEK
10000 CVE1075.83000 SEK
معدلات التحويل الكرونا السويدية / اسكودو الرأس الأخضر
1 SEK9.29512 CVE
5 SEK46.47560 CVE
10 SEK92.95120 CVE
20 SEK185.90240 CVE
50 SEK464.75600 CVE
100 SEK929.51200 CVE
250 SEK2323.78000 CVE
500 SEK4647.56000 CVE
1000 SEK9295.12000 CVE
2000 SEK18590.24000 CVE
5000 SEK46475.60000 CVE
10000 SEK92951.20000 CVE