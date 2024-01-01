Cape Verde escudosundan İsveç kronuna

Reel döviz kuru ile CVE → SEK çevirin

1.000 cve
105,19 sek

1,000 CVE = 0,1052 SEK

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Cape Verde escudosundan İsveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CVE ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SEK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CVE → SEK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kabo Verde escudosu için en iyi döviz çiftleri

CVE → USD

CVE → EUR

CVE → GBP

CVE → INR

CVE → JPY

CVE → RUB

CVE → AUD

CVE → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cape Verde Escudosu / İsveç Kronu
1 CVE0,10519 SEK
5 CVE0,52593 SEK
10 CVE1,05186 SEK
20 CVE2,10372 SEK
50 CVE5,25930 SEK
100 CVE10,51860 SEK
250 CVE26,29650 SEK
500 CVE52,59300 SEK
1000 CVE105,18600 SEK
2000 CVE210,37200 SEK
5000 CVE525,93000 SEK
10000 CVE1.051,86000 SEK
Çevrim kurları İsveç Kronu / Cape Verde Escudosu
1 SEK9,50693 CVE
5 SEK47,53465 CVE
10 SEK95,06930 CVE
20 SEK190,13860 CVE
50 SEK475,34650 CVE
100 SEK950,69300 CVE
250 SEK2.376,73250 CVE
500 SEK4.753,46500 CVE
1000 SEK9.506,93000 CVE
2000 SEK19.013,86000 CVE
5000 SEK47.534,65000 CVE
10000 SEK95.069,30000 CVE