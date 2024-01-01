2.000 İsveç kronundan Cape Verde escudosuna

Reel döviz kuru ile SEK → CVE çevirin

2.000 sek
19.278,24 cve

1,000kr SEK = 9,639Esc CVE

03:05 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SEK → CVE çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SEK → CVESon 30 günSon 90 gün
Yüksek9,66659,8728
Düşük9,41399,4139
Ortalama9,55039,6557
Değişim-0.05%1.77%
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1 SEK → CVE istatistikleri

SEK → CVE kurunun performansı son 30 günde en yüksek 9,6665, en düşük 9,4139 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 9,5503 oldu. SEK → CVE kurundaki değişiklik -0.05 değerindeydi.

SEK → CVE kurunun performansı son 90 günde en yüksek 9,8728, en düşük 9,4139 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 9,6557 oldu. SEK → CVE kurundaki değişiklik 1.77 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURGBPDKKNOKINRCADPLN
1 USD10,9160,7846,83610,883,9541,3743,959
1 EUR1,09210,8567,46311,79191,6571,54,323
1 GBP1,2761,16918,72313,782107,1341,7535,053
1 DKK0,1460,1340,11511,5812,2810,2010,579

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsveç kronundan Cape Verde escudosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SEK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CVE seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SEK → CVE kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsveç kronu için en iyi döviz çiftleri

SEK → USD

SEK → EUR

SEK → GBP

SEK → DKK

SEK → NOK

SEK → INR

SEK → CAD

SEK → PLN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsveç Kronu / Cape Verde Escudosu
1 SEK9,63912 CVE
5 SEK48,19560 CVE
10 SEK96,39120 CVE
20 SEK192,78240 CVE
50 SEK481,95600 CVE
100 SEK963,91200 CVE
250 SEK2.409,78000 CVE
500 SEK4.819,56000 CVE
1000 SEK9.639,12000 CVE
2000 SEK19.278,24000 CVE
5000 SEK48.195,60000 CVE
10000 SEK96.391,20000 CVE
Çevrim kurları Cape Verde Escudosu / İsveç Kronu
1 CVE0,10374 SEK
5 CVE0,51872 SEK
10 CVE1,03744 SEK
20 CVE2,07488 SEK
50 CVE5,18720 SEK
100 CVE10,37440 SEK
250 CVE25,93600 SEK
500 CVE51,87200 SEK
1000 CVE103,74400 SEK
2000 CVE207,48800 SEK
5000 CVE518,72000 SEK
10000 CVE1.037,44000 SEK