إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى جنيه مصري

تحويل CVE إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

1000 cve
297.19 egp

1.00000 CVE = 0.29719 EGP

متوسط سعر صرف السوق عند 8:44 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

CVE إلى EGP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CVE → 0 EGP
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86621.065688.5861.438451.663440.965518.2082
1GBP1.1544711.23025102.2741.660711.920471.1146421.0217
1USD0.938450.812843183.13251.34991.561040.9060517.0873
1INR0.01128850.009777680.01202910.01623790.01877770.01089890.205543

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cape Verdean escudo

CVE إلى USD

CVE إلى EUR

CVE إلى GBP

CVE إلى INR

CVE إلى JPY

CVE إلى RUB

CVE إلى AUD

CVE إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / جنيه مصري
1 CVE0.29719 EGP
5 CVE1.48594 EGP
10 CVE2.97187 EGP
20 CVE5.94374 EGP
50 CVE14.85935 EGP
100 CVE29.71870 EGP
250 CVE74.29675 EGP
500 CVE148.59350 EGP
1000 CVE297.18700 EGP
2000 CVE594.37400 EGP
5000 CVE1485.93500 EGP
10000 CVE2971.87000 EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / اسكودو الرأس الأخضر
1 EGP3.36489 CVE
5 EGP16.82445 CVE
10 EGP33.64890 CVE
20 EGP67.29780 CVE
50 EGP168.24450 CVE
100 EGP336.48900 CVE
250 EGP841.22250 CVE
500 EGP1682.44500 CVE
1000 EGP3364.89000 CVE
2000 EGP6729.78000 CVE
5000 EGP16824.45000 CVE
10000 EGP33648.90000 CVE