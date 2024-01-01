2,000 إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى جنيه مصري

تحويل CVE إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

2,000 cve
973.71 egp

Esc1.000 CVE = E£0.4869 EGP

Mid-market exchange rate at 18:30
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CVE إلى EGP مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8561.09391.7441.5021.660.94620.864
1 GBP1.16811.276107.1381.7541.9381.10424.365
1 USD0.9150.783183.9411.3741.5180.86519.089
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.227

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cape Verdean escudos

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / جنيه مصري
1 CVE٠٫٤٨٦٨٥ EGP
5 CVE٢٫٤٣٤٢٧ EGP
10 CVE٤٫٨٦٨٥٤ EGP
20 CVE٩٫٧٣٧٠٨ EGP
50 CVE٢٤٫٣٤٢٧٠ EGP
100 CVE٤٨٫٦٨٥٤٠ EGP
250 CVE١٢١٫٧١٣٥٠ EGP
500 CVE٢٤٣٫٤٢٧٠٠ EGP
1000 CVE٤٨٦٫٨٥٤٠٠ EGP
2000 CVE٩٧٣٫٧٠٨٠٠ EGP
5000 CVE٢٬٤٣٤٫٢٧٠٠٠ EGP
10000 CVE٤٬٨٦٨٫٥٤٠٠٠ EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / اسكودو الرأس الأخضر
1 EGP٢٫٠٥٤٠٠ CVE
5 EGP١٠٫٢٧٠٠٠ CVE
10 EGP٢٠٫٥٤٠٠٠ CVE
20 EGP٤١٫٠٨٠٠٠ CVE
50 EGP١٠٢٫٧٠٠٠٠ CVE
100 EGP٢٠٥٫٤٠٠٠٠ CVE
250 EGP٥١٣٫٥٠٠٠٠ CVE
500 EGP١٬٠٢٧٫٠٠٠٠٠ CVE
1000 EGP٢٬٠٥٤٫٠٠٠٠٠ CVE
2000 EGP٤٬١٠٨٫٠٠٠٠٠ CVE
5000 EGP١٠٬٢٧٠٫٠٠٠٠٠ CVE
10000 EGP٢٠٬٥٤٠٫٠٠٠٠٠ CVE