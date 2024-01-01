Cape Verde escudosundan Mısır lirasına

Reel döviz kuru ile CVE → EGP çevirin

1.000 cve
459,69 egp

1,000 CVE = 0,4597 EGP

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Cape Verde escudosundan Mısır lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CVE ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EGP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CVE → EGP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kabo Verde escudosu için en iyi döviz çiftleri

CVE → USD

CVE → EUR

CVE → GBP

CVE → INR

CVE → JPY

CVE → RUB

CVE → AUD

CVE → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cape Verde Escudosu / Mısır Lirası
1 CVE0,45969 EGP
5 CVE2,29845 EGP
10 CVE4,59690 EGP
20 CVE9,19380 EGP
50 CVE22,98450 EGP
100 CVE45,96900 EGP
250 CVE114,92250 EGP
500 CVE229,84500 EGP
1000 CVE459,69000 EGP
2000 CVE919,38000 EGP
5000 CVE2.298,45000 EGP
10000 CVE4.596,90000 EGP
Çevrim kurları Mısır Lirası / Cape Verde Escudosu
1 EGP2,17538 CVE
5 EGP10,87690 CVE
10 EGP21,75380 CVE
20 EGP43,50760 CVE
50 EGP108,76900 CVE
100 EGP217,53800 CVE
250 EGP543,84500 CVE
500 EGP1.087,69000 CVE
1000 EGP2.175,38000 CVE
2000 EGP4.350,76000 CVE
5000 EGP10.876,90000 CVE
10000 EGP21.753,80000 CVE