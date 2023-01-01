إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى نغولتروم بوتاني

تحويل CVE إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

1000 cve
799.15 btn

1.00000 CVE = 0.79915 BTN

متوسط سعر صرف السوق عند 8:41 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

CVE إلى BTN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CVE → 0 BTN
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8661.0653588.55371.438221.663440.965218.2047
1GBP1.1547311.2302102.2561.660771.920841.1145521.0217
1USD0.93870.812876183.12171.351.56140.9057517.088
1INR0.01129260.009779350.012030610.01624120.01878450.01089670.205578

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cape Verdean escudo

CVE إلى USD

CVE إلى EUR

CVE إلى GBP

CVE إلى INR

CVE إلى JPY

CVE إلى RUB

CVE إلى AUD

CVE إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / نغولتروم بوتاني
1 CVE0.79915 BTN
5 CVE3.99575 BTN
10 CVE7.99150 BTN
20 CVE15.98300 BTN
50 CVE39.95750 BTN
100 CVE79.91500 BTN
250 CVE199.78750 BTN
500 CVE399.57500 BTN
1000 CVE799.15000 BTN
2000 CVE1598.30000 BTN
5000 CVE3995.75000 BTN
10000 CVE7991.50000 BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / اسكودو الرأس الأخضر
1 BTN1.25133 CVE
5 BTN6.25665 CVE
10 BTN12.51330 CVE
20 BTN25.02660 CVE
50 BTN62.56650 CVE
100 BTN125.13300 CVE
250 BTN312.83250 CVE
500 BTN625.66500 CVE
1000 BTN1251.33000 CVE
2000 BTN2502.66000 CVE
5000 BTN6256.65000 CVE
10000 BTN12513.30000 CVE