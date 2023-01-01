إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى تينغ كازاخستاني

تحويل CVE إلى KZT بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cve
٤٬٥٨٦٫١٢ kzt

1.00000 CVE = 4.58612 KZT

متوسط سعر صرف السوق عند 8:50 UTC
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CVE إلى KZT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CVE → 0 KZT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865951.065788.58341.438221.663080.9665518.2156
1GBP1.154811.2306102.291.660761.920411.1161721.0342
1USD0.938350.812612183.12231.349551.560550.9069517.0926
1INR0.01128880.00977610.012030510.01623570.01877410.0109110.205632

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى تينغ كازاخستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KZT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى KZT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cape Verdean escudo

CVE إلى USD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / تنغي كازاخستاني
1 CVE4.58612 KZT
5 CVE22.93060 KZT
10 CVE45.86120 KZT
20 CVE91.72240 KZT
50 CVE229.30600 KZT
100 CVE458.61200 KZT
250 CVE1146.53000 KZT
500 CVE2293.06000 KZT
1000 CVE4586.12000 KZT
2000 CVE9172.24000 KZT
5000 CVE22930.60000 KZT
10000 CVE45861.20000 KZT
معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / اسكودو الرأس الأخضر
1 KZT0.21805 CVE
5 KZT1.09024 CVE
10 KZT2.18049 CVE
20 KZT4.36098 CVE
50 KZT10.90245 CVE
100 KZT21.80490 CVE
250 KZT54.51225 CVE
500 KZT109.02450 CVE
1000 KZT218.04900 CVE
2000 KZT436.09800 CVE
5000 KZT1090.24500 CVE
10000 KZT2180.49000 CVE