1 إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى تينغ كازاخستاني

تحويل CVE إلى KZT بسعر الصرف الحقيقي

1 cve
4.74 kzt

Esc1.000 CVE = ₸4.735 KZT

Mid-market exchange rate at 18:55
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CVE إلى KZT مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8561.09391.7481.5011.6590.94620.842
1 GBP1.16811.277107.1721.7541.9381.10524.346
1 USD0.9150.783183.9411.3741.5180.86519.069
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.227

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى تينغ كازاخستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KZT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى KZT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cape Verdean escudo

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / تنغي كازاخستاني
1 CVE٤٫٧٣٥٢٢ KZT
5 CVE٢٣٫٦٧٦١٠ KZT
10 CVE٤٧٫٣٥٢٢٠ KZT
20 CVE٩٤٫٧٠٤٤٠ KZT
50 CVE٢٣٦٫٧٦١٠٠ KZT
100 CVE٤٧٣٫٥٢٢٠٠ KZT
250 CVE١٬١٨٣٫٨٠٥٠٠ KZT
500 CVE٢٬٣٦٧٫٦١٠٠٠ KZT
1000 CVE٤٬٧٣٥٫٢٢٠٠٠ KZT
2000 CVE٩٬٤٧٠٫٤٤٠٠٠ KZT
5000 CVE٢٣٬٦٧٦٫١٠٠٠٠ KZT
10000 CVE٤٧٬٣٥٢٫٢٠٠٠٠ KZT
معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / اسكودو الرأس الأخضر
1 KZT٠٫٢١١١٨ CVE
5 KZT١٫٠٥٥٩٢ CVE
10 KZT٢٫١١١٨٣ CVE
20 KZT٤٫٢٢٣٦٦ CVE
50 KZT١٠٫٥٥٩١٥ CVE
100 KZT٢١٫١١٨٣٠ CVE
250 KZT٥٢٫٧٩٥٧٥ CVE
500 KZT١٠٥٫٥٩١٥٠ CVE
1000 KZT٢١١٫١٨٣٠٠ CVE
2000 KZT٤٢٢٫٣٦٦٠٠ CVE
5000 KZT١٬٠٥٥٫٩١٥٠٠ CVE
10000 KZT٢٬١١١٫٨٣٠٠٠ CVE